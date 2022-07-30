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Sivas'ta "cenaze" yemeğinden 104 kişi zehirlendi

DHA
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Giriş: 30.07.2022 11:57
Sivas'ın Hafik ilçesinde, öğlen saatlerinde katıldıkları cenaze yemeği sonrası, bulantı, kusma gibi belirtiler gösteren 104 kişi, ilçedeki hastaneye başvurdu. Hastaneye gelenlerin birçoğu ayakta tedavi edilirken, 5 kişi ise Sivas'ta bulunan hastanelere sevk edildi.
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