Sivas’ta aranan şahıs gizli bölmede yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, hakkında "Kasten Yaralama", "Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak" ile "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından 5 yıl 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ş. isimli şahıs bulunduğu adres tespit edildi. Ekipler tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan aramada şahıs, asansör makine dairesinin gizli bölmesinde saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen T.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN