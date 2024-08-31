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Sivas’ta altın oranlı tahta kaşık üretimi

Sivas’ta altın oranlı tahta kaşık üretimi

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.08.2024 16:58
Güncelleme:31.08.2024 16:58
Sivas'ta yaşayan 2 arkadaşın zeytin ağacından yaptığı tahta kaşıklar büyük ilgi görüyor. Özellikle "altın oran"a göre tasarlanan bu özel kaşıklar metale alerjisi olanların tercihi oluyor.
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Altın oranlı tahta kaşık üretimi
Altın oranlı tahta kaşık üretimi
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