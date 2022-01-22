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Sivas'ta Afrikalı öğrenciler karla tanıştı

İHA
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Giriş: 22.01.2022 09:45
Eğitim görmek için 38 farklı ülkeden Sivas'a gelen öğrenciler arasında bir çoğu hayatlarında ilk kez kar gördü, özellikle Afrikalı öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Sivas Uluslararası İmam Hatip Lisesi ağırlık olarak Asya ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden öğrencilere eğitim veriyor. Toplamda 50 tane uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan okulda hayatında hiç karla tanışmamış olan öğrenciler Sivas'ta ilk kez karla tanıştı. Karın yağmasının ardından kendilerini dışarı atıp karla oynayan öğrencilerin sevinçleri yüzlerine yansıdı. Hem kartopu savaşı yapıp, hem de karda el ele tutuşarak kayan öğrenciler, halay çekerek doyasıya eğlendi.

Uluslararası İmam Hatip Lisesinde Müdür Baş Yardımcısı olan Fatih Taşdemir, bazı öğrencilerin ilk kez gördükleri karı idrak etmekte zorlandığını belirtip, "Şuan Ülkemizde ve ilimizde 38 farklı ülkeden öğrenciyi misafir etmekteyiz. Bunların birçoğu Afrika'dan ve insanların hiç ismini bilmediği ülkelerden öğrenciler. Birçok farklı Orta Asya ülkesinden öğrencimiz var. Avrupa hariç şuanda dünyanın her yerinden öğrencimiz var. Toplamda 50 tane uluslararası öğrencimiz mevcut. Pandemiden dolayı geçen yıl öğrenci alamadığımız için öğrenci sayısı düştü. Umut ediyorum ki önümüzde ki yıllar uluslararası öğrenci sayısı 100'e kadar çıkacak. Öğrencilerimiz ilk gelip karı gördüğü zaman çok fazla idrak edemiyor. Terlikle, çıplak ayakla karın üzerinde gezenler var. Hatta bazılarına terliği bıraktırmak için 1 ay uğraştığım oldu. Ama Sivas'ı çok sevdiler, Sivas'ta onları çok sevdi. Misafirperverliğini gösterdi. Öğrenciler ülkesine gittiği zaman küçük kardeşlerine Sivas Spor forması giydirip bize fotoğraf gönderiyorlar. Öz be öz Sivaslı oldular diyebilirim" dedi.
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