Sivaslı ustadan ejderha tasarımı! 80 kilo ağırlığındaki ejderha ateş pükürüyor

Sivaslı demir doğrama ustası İbrahim Doğan metal atıklardan ejderha yaptı. Ateş püskürtebilen ve dijital olarak kontrol edilebilen ejderha çevredekilerin yoğun ilgisini gördü.

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