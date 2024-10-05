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Sivaslı patates üreticisi aracıları ortadan kaldırdı kendi üretip kendi satıyor

Sivaslı patates üreticisi aracıları ortadan kaldırdı kendi üretip kendi satıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 13:24
Güncelleme:05.10.2024 13:32
Patates ticaretinde arıcıları ortadan kaldıran Sivaslı üretici, ürettiği patatesi direk kendisi satarak fahiş fiyat artışının önüne geçti.
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