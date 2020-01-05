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05.01.2020

Sivas'ın paha biçilemeyen kangalı: Herkül | 2 metrelik boyuyla görenleri şaşırtıyor

Sivas'ın meşhur kangalları arasında paha biçilemeyen herkül, iki yaşında olmasına rağmen dev cüssesi ve 2 metre boyuyla görenleri şaşırtıyor. Sahibi, Herkül'ü nasıl beslediğini anlattı. İşte paha biçilemeyen Herkül ile ilgili tüm detaylar...

Adı herkül. İriliği ve heybetiyle kendine hayran bırakan bir Sivas kangalı. Sivas'ın kangal ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Nuh Kodaz, Herkül'e doğduğu günden beri gözü gibi bakıyor.

Arpa unuyla beslenen Herkül, yaşıtlarına göre iriliğiyle dikkat çekiyor.

HERKÜL'E PAHA BİÇİLEMİYOR

Yerden omuz yüksekliği 92 santimetre, dik durduğunda ise boyu 2 metreye ulaşıyor.

Kodaz, herkül isimli kangalına paha biçemiyor. 2 yaşında olmasına rağmen dev cüssesiyle görenleri şaşırtıyor.

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