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Sivas’ın ilk antika pazarı açıldı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 16:53
Sivas’ta geçmişle kültürel bağ kurabilmek, antika ile uğraşan kişilerin kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ilk antika pazarı açıldı. Antikaya ilgili vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterdi.
Sivas’ın ilk antika pazarı açıldı
Sivas’ın ilk antika pazarı açıldı
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