23 Haziran 2024, Pazar
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Sivas’ın ilk antika pazarı açıldı
Sivas’ta geçmişle kültürel bağ kurabilmek, antika ile uğraşan kişilerin kazanç elde etmelerini sağlamak amacıyla kurulan ilk antika pazarı açıldı. Antikaya ilgili vatandaşlar pazara yoğun ilgi gösterdi.