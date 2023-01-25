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Sivas ve Ordu’da aynı endişe hakim! Arıların kafaları karıştı | “Böyle giderse...”

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Giriş: 25.01.2023 13:19
Bu yıl kurak geçen kış mevsiminde kovanlarında uyumaları gereken arılar sıcak havayı görünce uçmaya başladı. Kışlık yiyecekleri olan balları da erken tükenen arıların kafaları bir hayli karıştı. Ordu ve Sivas'taki arıcılar ise bu durumdan endişeli.
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