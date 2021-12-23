23 Aralık 2021, Perşembe
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Sivas Türkiye'nin en soğuk ili oldu! Termometreler eksi 20'yi devirdi
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birçok il buz tuttu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan kar yağışıyla özellikle Sivas'ta hava sıcaklığı sıfırın altına indi. Sivas dün gece eksi 26,6'yı görerek Türkiye'nin en soğuk ili oldu.