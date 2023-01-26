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Sitede oturanlar dikkat!

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.01.2023 12:09
Orta gelirliye yönelik yeni konut kampanyasının finansmanına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öte yandan son dönemde kat malikleri ile site yöneticileri yüksek aidatlar nedeni ile karşı karşıya geliyor. Peki site aidatlarına ilişkin bilinmesi gerekenler neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin ve Kübra Kılıç aktardı.
Sitede oturanlar dikkat!
Sitede oturanlar dikkat!
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