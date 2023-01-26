26 Ocak 2023, Perşembe
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Sitede oturanlar dikkat!
Orta gelirliye yönelik yeni konut kampanyasının finansmanına ilişkin düzenlemeleri içeren yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öte yandan son dönemde kat malikleri ile site yöneticileri yüksek aidatlar nedeni ile karşı karşıya geliyor. Peki site aidatlarına ilişkin bilinmesi gerekenler neler? Detayları A Haber muhabiri Esra Keskin ve Kübra Kılıç aktardı.