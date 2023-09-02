02 Eylül 2023, Cumartesi
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Site yöneticisine saldırı ve tehdit! Kuralı uygulayan yönetime şiddet
A Haber ve ATV son dönemde, site sakinlerinin kabusuna dönüşen yöneticileri ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Ancak bu sefer şiddetin hedefinde yöneticiler var. Daha doğrusu profesyonel yönetim şirketlerinin maaşlı çalışanları site sakinlerinin hedefinde. Kuralı uygulayan yönetim site sakinlerinden şiddet gördü.