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Site havuzuna giren haşema giyen kadınlara hakaret etti!

Site havuzuna giren haşema giyen kadınlara hakaret etti!

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.07.2024 22:56
Güncelleme:23.07.2024 22:58
İstanbul'un Avcılar ilçesinde, bir sitedeki havuza haşemasıyla giren kadınları hedef alan şahıs skandal ifadeler kullandı. Kadınlara, "Burası Türkiye" diyerek bağıran şahıs sözlerinin devamında küfretti.
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Site havuzuna giren haşema giyen kadınlara hakaret etti!
Site havuzuna giren haşema giyen kadınlara hakaret etti!
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