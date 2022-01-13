13 Ocak 2022, Perşembe
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Site aidatlarına fahiş zam! Kiracılar yüksek aidatlara karşı ne yapmalı?
Büyük sitelerdeki ortalama 450 TL ile 650 lira arasındaki aidatlar yeni yılla birlikte yükselişe geçti. Peki yüksek aidatla karşılaşan kiracı ne yapmalı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Yönetim şirketi başkanı Çiğdem Çavdar Celebioğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.