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Site aidatlarına fahiş zam! Kiracılar yüksek aidatlara karşı ne yapmalı?

A Haber
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Giriş: 13.01.2022 14:00
Güncelleme:13.01.2022 14:00
Büyük sitelerdeki ortalama 450 TL ile 650 lira arasındaki aidatlar yeni yılla birlikte yükselişe geçti. Peki yüksek aidatla karşılaşan kiracı ne yapmalı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Yönetim şirketi başkanı Çiğdem Çavdar Celebioğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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