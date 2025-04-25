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Sismik izolatörle depreme dirençli yapılar! Şehir hastaneleri güvende

Sismik izolatörle depreme dirençli yapılar! Şehir hastaneleri güvende

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.04.2025 12:10
İstanbul'u sarsan 6, 2 büyüklüğündeki deprem izolatörleri yeniden gündeme getirdi. Peki şehir hastanelerindeki izolatörler deprem anında binayı nasıl koruyor? Sismik izolatörler nasıl çalışıyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan İstanbul Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner anlattı.
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Sismik izolatörle depreme dirençli yapılar! Şehir hastaneleri güvende
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