Sismik izolatörle depreme dirençli yapılar! Şehir hastaneleri güvende

İstanbul'u sarsan 6, 2 büyüklüğündeki deprem izolatörleri yeniden gündeme getirdi. Peki şehir hastanelerindeki izolatörler deprem anında binayı nasıl koruyor? Sismik izolatörler nasıl çalışıyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan İstanbul Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner anlattı.

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