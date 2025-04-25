25 Nisan 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sismik izolatörle depreme dirençli yapılar! Şehir hastaneleri güvende
İstanbul'u sarsan 6, 2 büyüklüğündeki deprem izolatörleri yeniden gündeme getirdi. Peki şehir hastanelerindeki izolatörler deprem anında binayı nasıl koruyor? Sismik izolatörler nasıl çalışıyor? Merak edilenleri A Haber muhabiri İslim İstanbullu’nun konuğu olan İstanbul Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner anlattı.