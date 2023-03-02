02 Mart 2023, Perşembe
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Sismik araştırmalar ortaya çıkardı! Çok sayıda yeni fay varlığı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor... İstanbul'da hangi ilçeler riskli?
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açarken, uzmanlardan vatandaşlara uyarılar gelmeye devam ediyor. 'İzmir dış körfezi' olarak tanımlanan Foça- Karaburun bölgesinde araştırma yapan ekip dikkat çeken bir sonuca ulaştı. Sismik araştırmaların sonucuna şaşıran uzmanlar, "oradaki aktif fay miktarı ve yoğunluğu gerçekten çok fazla. Bu çalışmanın sonuçları, çok sayıda yeni fayın varlığını ortaya çıkardı" dedi.