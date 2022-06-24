Şişli’den kan donduran cinayet! Kayınpederini önce ezdi sonra pompalıyla vurdu

İstanbul Şişli'de eşiyle boşanma sürecinde olan bir şahıs, aynı zamanda amcası olan kayınpederi Mahir Sertçelik'i başta arabayla ezdi. Olay sonucu yaralanan kayınpederini pompalı tüfekle de ateş ederek yaşamına son Ersin Sertçelik olayın ardından kaçtı. 2 kişinin de görev yaptığı Şişli Belediye Başkanlığı ise Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde yaşanan korkunç olayın akabinde açıklamada bulundu.