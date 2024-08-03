Şişli’den Ataşehir’e yolu açtılar! Ambulansa 15 Km eşlik ettiler

Ambulans, İstanbul'da sıkışan trafiğin ortasında iki yaşındaki bir bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Sağlıkçıların yardımına motosikletliler yetişti. Araçlarıyla yolu açtılar ve Şişli'den Ataşehir'e ambulansa eşlik ettiler.

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