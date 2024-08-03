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Şişli’den Ataşehir’e yolu açtılar! Ambulansa 15 Km eşlik ettiler

Şişli’den Ataşehir’e yolu açtılar! Ambulansa 15 Km eşlik ettiler

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
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Giriş: 03.08.2024 10:06
Ambulans, İstanbul'da sıkışan trafiğin ortasında iki yaşındaki bir bebeği hastaneye yetiştirmeye çalışıyordu. Sağlıkçıların yardımına motosikletliler yetişti. Araçlarıyla yolu açtılar ve Şişli'den Ataşehir'e ambulansa eşlik ettiler.
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Şişli’den Ataşehir’e yolu açtılar!
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