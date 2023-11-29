Şişli’de yürekleri ağza getiren anlar kamerada: Alkollü kadını klima motorundan itfaiye kurtardı

Olay, dün 16.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın 4. katındaki dairede yaşayan eden K.S.M. isimli bir kadın, alkolün de etkisiyle pencerenin önündeki klima motorunun üzerine çıktı. Kadın ardından motorun üzerine oturarak intihar girişiminde bulundu. Ayaklarını sarkıtarak dakikalarca motorun üzerinde oturan kadın, adeta yürekleri ağızlara getirdi.