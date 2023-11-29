29 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Şişli’de yürekleri ağza getiren anlar kamerada: Alkollü kadını klima motorundan itfaiye kurtardı
Olay, dün 16.00 sıralarında Şişli Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir binanın 4. katındaki dairede yaşayan eden K.S.M. isimli bir kadın, alkolün de etkisiyle pencerenin önündeki klima motorunun üzerine çıktı. Kadın ardından motorun üzerine oturarak intihar girişiminde bulundu. Ayaklarını sarkıtarak dakikalarca motorun üzerinde oturan kadın, adeta yürekleri ağızlara getirdi.