21 Mayıs 2022, Cumartesi
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Şişli'de taksicilerden skandal hareket! Turistin parasını böyle çaldılar
Şişli’de turistlerin 3 bin 100 dolar ve 300 TL parasını çalan 2 taksici gözaltına alındı. 'Tırnakçılık' yöntemiyle para çaldığı tespit edilen 2 taksici tutuklandı.