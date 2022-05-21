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Şişli'de taksicilerden skandal hareket! Turistin parasını böyle çaldılar

İHA
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Giriş: 21.05.2022 10:15
Şişli’de turistlerin 3 bin 100 dolar ve 300 TL parasını çalan 2 taksici gözaltına alındı. 'Tırnakçılık' yöntemiyle para çaldığı tespit edilen 2 taksici tutuklandı.
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