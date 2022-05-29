29 Mayıs 2022, Pazar
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Şişli'de taciz iddiası çığlık atarak şüphelinin peşinden koştu
Şişli'de bir kadın metro çıkışında kendisine dokunduğunu iddia ettiği şüpheliyi hem görüntüledi hem de peşinden koştu. Çevredekilerin yakaladığı şüpheli darbedildi.