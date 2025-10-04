04 Ekim 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şişli’de rezidans inşaatındaki vinç devrildi: O anlar kamerada
Şişli’de rezidans inşaatındaki vinç devrildi: O anlar kamerada

Şişli’de rezidans inşaatındaki vinç devrildi: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.10.2025 12:05
İstanbul Şişli’de rezidans inşaatında bulunan ve metrelerce yükseklikteki vinç devrildi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken metrelerce yükseklikteki vinç yan tarafta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait öğrenci yurduna çarptı. Vinçin devrildiği anlar ise kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Şişli’de rezidans inşaatındaki vinç devrildi: O anlar kamerada
Dilovası’nda kimya fabrikasında patlama!
Dilovası’nda kimya fabrikasında patlama!
İstanbul’da 2 katlı metruk bina çöktü
İstanbul’da 2 katlı metruk bina çöktü
Alev alan otomobilde yaralanmıştı; kurtarılamadı
Alev alan otomobilde yaralanmıştı; kurtarılamadı
36 Türk aktivist bugün Türkiye’ye dönecek
36 Türk aktivist bugün Türkiye'ye dönecek
Tekman’da cenaze sırasında iki aile birbirine girdi
Tekman’da cenaze sırasında iki aile birbirine girdi
Büyükşehir’den can dostlara şefkat eli
Büyükşehir'den can dostlara şefkat eli
Polisten patpat sürücüsüne 993 lira ceza
Polisten patpat sürücüsüne 993 lira ceza
İtalya’da Küresel Sumud filosu protestosu!
İtalya’da Küresel Sumud filosu protestosu!
Şişli’de rezidans inşaatındaki vinç devrildi!
Şişli’de rezidans inşaatındaki vinç devrildi!
Çocuklarda influenza yayılıyor mu?
Çocuklarda influenza yayılıyor mu?
40 milyon liralık kaçak oyuncak ve kalem ele geçirildi
40 milyon liralık kaçak oyuncak ve kalem ele geçirildi
Fatih’te metruk bina çöktü!
Fatih’te metruk bina çöktü!
Daha Fazla Video Göster