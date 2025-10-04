Şişli’de rezidans inşaatındaki vinç devrildi: O anlar kamerada

İstanbul Şişli’de rezidans inşaatında bulunan ve metrelerce yükseklikteki vinç devrildi. Olayda, ölen ya da yaralanan olmazken metrelerce yükseklikteki vinç yan tarafta bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait öğrenci yurduna çarptı. Vinçin devrildiği anlar ise kameraya yansıdı.

