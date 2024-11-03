03 Kasım 2024, Pazar
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Şişli’de polis şüphe üzerine durdurdu valizinden sahte para basma malzemesi çıktı
İstanbul Şişli’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde şüphe üzerine durdurulan şahsın valizinden sahte para basmada kullanılan malzemeler çıktı. Sahte pasaportu olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.