30 Aralık 2021, Perşembe
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Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü
Tunuslu bir kadın yüzü bantlı, elleri ve ayakları bağlı halde Şişli'de bir otel odasında ölü bulundu. Kadının son olarak ölü bulunduğu otel odasında bir erkekle buluştuğunu tespit eden polis, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.