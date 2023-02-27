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Şişli’de mahalleliden torbacılara önce dayak sonra itiraf kamerada

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2023 16:10
Okmeydanı’nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcıları, mahalleli tarafından önce darp ardından da itiraf ettirildi. O anları kaydeden mahalleli şahısları, üstlerinden çıkan binlerce lira ile satışa hazır eroin paketleriyle polise teslim etti.
Şişli’de mahalleliden torbacılara kamerada
Şişli’de mahalleliden torbacılara kamerada
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