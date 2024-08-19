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Şişli'de mahalleli sokağa döküldü! Bıçaklar çekildi! Bebek arabasıyla saldırdı

Şişli'de mahalleli sokağa döküldü! Bıçaklar çekildi! Bebek arabasıyla saldırdı

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Giriş: 19.08.2024 09:50
İstanbul Şişli'de bir grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine bıçak ve bebek arabasıyla saldırdı. Kavga anı, mahalle sakinlerinin kamerasına yansıdı. İşte detaylar....
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