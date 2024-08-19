19 Ağustos 2024, Pazartesi
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Şişli'de mahalleli sokağa döküldü! Bıçaklar çekildi! Bebek arabasıyla saldırdı
İstanbul Şişli'de bir grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirine bıçak ve bebek arabasıyla saldırdı. Kavga anı, mahalle sakinlerinin kamerasına yansıdı. İşte detaylar....