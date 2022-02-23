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Şişli'de korku dolu dakikalar! Eski eşini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.02.2022 15:07
İstanbul Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. İçerdeki üç kişiyi rehin alan Tugay Adak, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.
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