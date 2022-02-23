23 Şubat 2022, Çarşamba
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Şişli'de korku dolu dakikalar! Eski eşini rehin aldı, vurularak etkisiz hale getirildi
İstanbul Şişli'de bir kişi boşanma aşamasında bulunduğu eşinin kaldığı evi silahla bastı. İçerdeki üç kişiyi rehin alan Tugay Adak, polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.