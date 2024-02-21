21 Şubat 2024, Çarşamba
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Şişli'de korku dolu anlar! Felaket işte böyle geldi
Şişli'de bir kamyon normal araçların bile girmekte sıkıntı yaşadığı dar sokaklara girip yaklaşık 10 araca çarpıp aydınlatma direğini devirdi. Yaşananlar kameralara yansırken, toplamda 1 milyonluk liralık zarara sebep olan kamyon sürücüsünün arandığı öğrenildi.