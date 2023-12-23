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Şişli'de kapkaç anları kamerada

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Giriş: 23.12.2023 14:36
Şişli'de yolda yürüyen kadının çantasını kapkaç yapan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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