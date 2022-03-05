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Şişli’de İSPARK görevlisi dehşet saçtı! Olay cep telefonu kamerası ile görüntülendi

DHA
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Giriş: 05.03.2022 15:57
Şişli'de İBB'ye bağlı İSPARK görevlisi tartıştığı sürücüyü aracından zorla indirip darbetti. Olay cep telefonu ile görüntülenirken kavgayı araya girenler ayırdı.
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