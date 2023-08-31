Şişli’de işadamını kaçıran 10 kişilik şebeke yakalandı

Şişli'de daha önce birlikte iş yaptıkları işinsanını kaçırarak işkenceyle zorla senet imzalatıp, 14 bin dolar parasını aldıkları iddia edilen 10 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin işinsanını kaçırdıkları ve işyerinde darbettikleri anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden 6?sı tutuklandı.