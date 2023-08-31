31 Ağustos 2023, Perşembe
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Şişli'de işadamını kaçıran 10 kişilik şebeke yakalandı
Şişli'de daha önce birlikte iş yaptıkları işinsanını kaçırarak işkenceyle zorla senet imzalatıp, 14 bin dolar parasını aldıkları iddia edilen 10 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin işinsanını kaçırdıkları ve işyerinde darbettikleri anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Şüphelilerden 6?sı tutuklandı.