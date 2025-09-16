Şişli’de iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Yangın, akşam saat 20:00 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi Fişekhane Deresi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bina tedbirden boşaltıldı. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bodrum katında bulunan işletmede hasar meydana geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN