Şişli'de iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 01:15
Yangın, akşam saat 20:00 sıralarında Küçük Piyale Mahallesi Fişekhane Deresi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 5 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken bina tedbirden boşaltıldı. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bodrum katında bulunan işletmede hasar meydana geldi.
