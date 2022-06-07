07 Haziran 2022, Salı
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Şişli'de İBB çalışmasında kanalizasyon borusu patladı ev atık su bastı
İstanbul’un Şişli ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından yapılan yol bakım ve alt yapı faaliyetleri esnasında kanalizasyon borusunun hasar görmesi sebebiyle bir binanın bodrum katındaki evi atık su bastı. Yüksekliği hemen hemen 1 metreyi bulan su baskını sebebiyle eşyaları tamamen kullanılamaz duruma gelen Safaa Bayad, görevlilere durumu haber vermelerine rağmen saatlerce yardım gelmediğini söyledi.