Şişli’de ‘gürültü’ yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı! O anlar kamerada

İstanbul Şişli’de bir kişi, gürültü yaptığı için kendisini ikaz eden 3 kişiye döner bıçağı ile saldırdı. Dehşet veren anlar kameralara kaydedilirken, saldırgan şahıs emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Olay, geçen Perşembe günü saat 23.30 sularında Şişli Gülbahar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre akşam sularında alkollü olduğu öne sürülen 40 yaşındaki Musa K., oturduğu binanın önünde bağırarak küfür etmeye başladı.



UYARAN KİŞİLERE DÖNER BIÇAĞIYLA SALDIRDI

Şahıstan rahatsız olan çevredeki 3 kişi ise onu uyararak sessiz olmasını söyledi. Bunun üzerine şahısla diğerleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa K. evine girerek döner bıçağı aldı. Elinde bıçakla kendisini uyaran kişilere saldıran şahıs, korku dolu anlar yaşattı. Taraflar yaşadıkları arbede sonucunda ayrılırken, kimse yaralanmadı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.



DÖNER BIÇAKLI SALDIRGAN SERBEST!

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Musa K.'yi ve diğer 3 kişiyi gözaltına aldı. Döner bıçağına el konulan Musa K. emniyette ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.