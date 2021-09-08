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Şişli'de çöp atan yaşlı adama otomobil böyle çarptı

DHA
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Giriş: 08.09.2021 15:11
Kaza, Feriköy'de meydana geldi. İddialara göre, yokuş aşağıya inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çöp atmak için evinden çıkan Ahmet Tırın'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tırın başından yaralandı. Kafasında yarık oluşan Ahmet Tırın hastaneye kaldırıldı, başına dikiş atıldı. Öte yandan kaza anında otomobilin yolda oynayan çocuklara çarpmaması olası bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan Ahmet Tırın “Vücudumda kırık çıkık olmadığına hayret ediyorum. Yolda çocuklar da vardı. Orada çocuklar olsaydı ne olacaktı? Tamamen ezdi, öldürürdü." dedi.
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