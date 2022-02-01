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Şişli'de cinayet, dehşet anları kamerada

DHA
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Giriş: 01.02.2022 10:05
Şişli’de aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi arasındaki tartışma cinayetle sonuçlandı. Erdem Y., Yalçın Umur'u art arda bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Mecidiyeköy'de geçen ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki kişi konuşmak için bir araya geldi. Erdem Y. yanındaki arkadaşı ile Yalçın Umur'dan alacağını istedi. Yaşanan tartışmada Yalçın Umur, Erdem Y.'nin arkadaşına tokat attı. Erdem Y. ise cebinden çıkardığı bıçak ile Yalçın Umur'u art arda bıçakladı.

Can havliyle kaçmaya çalışan Umur, bir süre sonra yere yığıldı. Erdem Y., olay yerinden kaçmaya çalışan Yalçın Umur'u tekrar yakaladı. Burada da bıçaklamaya devam eden saldırgan olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kan kaybeden Umur, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yalçın Umur yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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