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Şişli’de ceza kesilen sürücü: “Polis memurlarını çok seviyorum”

İHA
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Giriş: 21.07.2022 16:42
Şişli’de denetim yapan trafik ekipleri, cep telefonuyla konuştuğu için durdurulan bir sürücüye cezai işlem uyguladı. Telefonla konuşmadığını iddia eden adam ile polis arasında yaşanan ilginç diyalog kameralara yansıdı. Memurları sevdiğini dile getiren sürücüye polis memuru, “Siz zaten güzel insansınız. Size zaten bu seviyede anlatmamın ve rahatlatmamın sebebi budur. En azından seviyeli bir şekild konuşabiliyoruz” diyerek karşılık verdi.
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