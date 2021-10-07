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Şişli'de AVM'deki cep telefonu hırsızlığı kamerada

DHA
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Giriş: 07.10.2021 16:37
Şişli'de alışveriş merkezindeki mağazada ayakkabı deneyen kadının çantasından cep telefonunu çalan Fas uyruklu B.A. yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüphelinin aynı AVM'den ikinci kez hırsızlık yaptığı da tespit edildi. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Şişli'de polis ekipleri hırsızlık şüphelisi olarak yakaladıkları Fas uyruklu B.A.'nın aynı AVM'de başka bir hırsızlık olayına daha karışmış olabileceğinden şüphelendi. Polis ekipleri, şüphelinin hırsızlık yaparken giymiş olduğu tişörtü telefonunda ekran resmi yaptığını belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, geçen hafta AVM?de alışveriş yapan D.Ö'nün cep telefonunu çalan kişinin de B.A. olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli B.A., sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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