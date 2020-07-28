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Şişli'de ağaç devrildi! Ortalık savaş alanına döndü

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Giriş: 28.07.2020 11:31
Güncelleme:28.07.2020 11:34
Şişli'de park halindeki iki otomobilin üzerine ağaç dalı devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Ağaç dalının otomobillerin üzerine devrildiği an bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Şişli, Fulya Mahallesi, Görüntü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir dut ağacının dalı, park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için apartmanlarından çıkan bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından araçların üzerine devrilen ağaç, motorlu testere ile parçalara bölündü. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki 2 otomobilde hasar meydana geldi.

Otomobilinde maddi oluşan Özgür Kaya, "Sabaha karşı çürümüş dut ağacı arabaların üzerine devrilmiş. Sabah kalktığımızda fark ettik. Durumu itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdik. Aracımın tavanı çökmüş. Çok şükür can kaybı yok. Bir araba daha var ancak ondaki zarar az. Allah'a şükür gündüz insanlar sokaktayken devrilmemiş. Can kaybı da yaşanabilirdi" dedi.

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