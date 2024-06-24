Şişede durduğu gibi durmadı: Alkollü şahıs trafiği tehlikeye düşürdü

Olay, İlkadım ilçesi Anıtpark'ta meydana geldi. Park içerisinde alkol alan bir şahıs ilk olarak bağırarak çevreye rahatsızlık verdi. Akabinde parktan geçenlere aldırış etmeden tuvaletini yapan şahıs trafiği de tehlikeye düşürdü. Yola bakmadan araçların önüne atlayan şahıs, sürücülerin refleksleri sayesinde araçların altında kalmaktan kurtuldu.

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