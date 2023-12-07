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Sis bastırınca Osmangazi Köprüsü adeta görünmez oldu

İHA
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Giriş: 07.12.2023 17:28
İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis ve sağanak etkisini gösterdi. Köprü adeta görünmez hale geldi. İşte o görüntüler...
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