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Sırtlanlara meydan okuyan eşek! Herkes eşeğin pes edeceğini sandı o yek başına tüm sırtlanları kovaladı!

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Giriş: 21.01.2022 11:54
Güncelleme:21.01.2022 11:55
Güney Afrika'da çekildiği tahmin edilen görüntüler izleyenleri şoke etti. Eşek ile sırtlanın karşı karşıya geldiği vahşi doğada kimsenin beklemediği bir son meydana geldi. 5'den fazla sırtlan av için bir eşeğin etrafını çevirdi. Sırtlanların saldırması halinde hiçbir şansı olmayan eşek öyle bir şey yaptı ki sırtlanlar bile buna şaşırdı.
Sırtlanlara meydan okuyan eşek!
Sırtlanlara meydan okuyan eşek!
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