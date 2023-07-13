13 Temmuz 2023, Perşembe
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Sırp suç örgütü liderinin öldürülmesi; Yakup Doğan Türkiye'ye getirildi
Şişli'de geçtiğimiz yıl Eylül ayında öldürülen Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'e silahlı saldırıda motosikleti kullandığı belirlenen ve hakkında kırmızı bülten bulunan Yakup Doğan, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.