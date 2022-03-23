23 Mart 2022, Çarşamba
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Sırp modeli eve kilitleyip 8 saat kabusu yaşatmıştı! Cezası belli oldu
İstanbul'da birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek 8 saat boyunca darp ettiği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un cezası belli oldu. Yönetmen basit kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası aldı.