Sırp modeli eve kilitleyip 8 saat kabusu yaşatmıştı! Cezası belli oldu

İstanbul'da birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sırp model Tanja Dukic'i eve kilitleyerek 8 saat boyunca darp ettiği iddia edilen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un cezası belli oldu. Yönetmen basit kasten yaralama suçundan 9 ay hapis cezası aldı.