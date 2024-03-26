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Videolar Yaşam Videoları Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan Dorşin Botan kod isimli terörist yakalandı! Seçimlere müdahale için görevlendirilmiş

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya üye olma suçundan aranan Dorşin Botan kod isimli terörist yakalandı! Seçimlere müdahale için görevlendirilmiş

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Giriş: 26.03.2024 13:34
Son dakika haberine göre Şırnak’ta jandarmanın düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK’ya üye olmak suçundan aranan ve Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Dorşin Botan kod adlı Ç.G. yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, Ç.G.’nin terör örgütünün şehir yapılanması olan YPS’nin faaliyetlerini yönetmek ve seçimlere müdahale etmek için görevlendirildiği belirtildi.
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