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Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı

Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı

İHA
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Giriş: 01.08.2024 14:45
Güncelleme:01.08.2024 14:47
Şırnak'ta bitkin halde vatandaşlar tarafından bulunan kaya kartalı, Şırnak Doğa Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan tedavinin ardından yaşam alanına bırakıldı.
Şırnak’ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı
Şırnak'ta tedavi edilen kaya kartalı yaşam alanına bırakıldı
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