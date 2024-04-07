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Şırnak’ta şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı

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Giriş: 07.04.2024 19:29
Şırnak'ta, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı.
Şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
Şüpheli ile polis arasındaki kovalamaca kamerada
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