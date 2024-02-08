Şırnak'ta, site bahçesinde 1'i patlamamış 2 top mermisi bulundu

Olay, öğle saatlerinde, Yeni Mahalle Sefine Evleri Sitesi'nde meydana geldi. C Blok önünde çocukların bulduğu demir parçalarının top mermisi olduğunu fark eden kapıcı, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Top mermilerinin bulunduğu bölgede önlem alındı. İncelemede, mermilerden birinin patlamamış olduğu belirlendi. Top mermileri imha edilmek üzere muhafaza altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.