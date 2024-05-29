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Şırnak'ta 'sirik' otu için 200 kilometre yol gidiyorlar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 29.05.2024 10:35
Güncelleme:29.05.2024 10:36
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, 200 kilometre yol gidip Faraşin Yaylası'nda "sirik" otu toplayarak aile ekonomisine ek katkı sağlıyor.
Şırnak’ta ’sirik’ otu için 200 kilometre yol gidiyorlar
Şırnak'ta 'sirik' otu için 200 kilometre yol gidiyorlar
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