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Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi

AA
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Giriş: 16.06.2022 17:01
Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi
Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar!
Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar!
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