16 Haziran 2022, Perşembe
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Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi
Şırnak’ta şehit öğretmeni böyle yaşattılar! 35 yıl önce şehit olan öğretmenin adı görev yaptığı okula verildi